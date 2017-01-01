-
رياضة
- طارق العشري يصدر فرمانا بعدم رحيل أي لاعب من إنبي بانتقالات يناير
- ٦ مشكلات في سموحة تنتظر مؤمن سليمان
- «كوتينو» يفوز بجائزة أفضل لاعب برازيلي محترف في أوروبا
- بالصور.. مهرجان لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر
- «الشباب والرياضة» تهنيء السودان بمناسبة العيد الوطني
- بالصوت.. سعد سمير يكشف سر «قفا» باسم مرسي
- باسم مرسي: لا أخسر بالاستبعاد من الفراعنة.. المنتخب هو الخاسر
- باسم مرسي يكشف عن عرض أوروبي مفاجأة وموعد رحيله
- فرج عامر: مؤمن سليمان مدرب واعد.. وطولان تاريخ لا يمكن إغفاله
- مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ثنائي أتليتكو مدريد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سفينة حاويات فرنسية عملاقة تتصدر القافلة الشمالية لقناة السويس
تصدرت سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة «بوجان فيل» القافلة الشمالية لقناة السويس، اليوم الأحد، بحمولتها البالغة 180 ألف طن
قال مصدر ملاحي مسؤول بهيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية، إن السفينة العملاقة التي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم، تحمل على متنها قرابة 18 ألف حاوية، خلال رحلتها من مالطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضاف «المصدر» أن السفينة التي تم تدشينها في العام الماضي بورش صناعة السفن بكوريا الجنوبية، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 54 مترًا، بغاطس 16 مترًا، تابعة للخط الملاحي الفرنسي، الذي يملك 461 سفينة، وينظم 750 رحلة عبور لقناة السويس سنويًا، عبر سفن الخط لنقل البضائع بين قارات العالم، مشيرًا إلى أن السفينة سددت في مايو الماضي خلال أولى رحلاتها لعبور قناة السويس رسوما بلغت قرابة 900 ألف دولار، أي ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري حينها، رسوما لعبور قناة السويس.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)