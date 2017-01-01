قال مصدر ملاحي مسؤول بهيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية، إن السفينة العملاقة التي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم، تحمل على متنها قرابة 18 ألف حاوية، خلال رحلتها من مالطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

وأضاف «المصدر» أن السفينة التي تم تدشينها في العام الماضي بورش صناعة السفن بكوريا الجنوبية، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 54 مترًا، بغاطس 16 مترًا، تابعة للخط الملاحي الفرنسي، الذي يملك 461 سفينة، وينظم 750 رحلة عبور لقناة السويس سنويًا، عبر سفن الخط لنقل البضائع بين قارات العالم، مشيرًا إلى أن السفينة سددت في مايو الماضي خلال أولى رحلاتها لعبور قناة السويس رسوما بلغت قرابة 900 ألف دولار، أي ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري حينها، رسوما لعبور قناة السويس.