أوقف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، نشاط 28 جمعية أهلية وخيرية على مستوى المحافظة؛ حيث تضمن قرار المحافظ، الذي صدر بناء على مذكرة من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، عدم عقد هذه الجمعيات أي جمعيات عمومية على مدى عامين بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية

وحذّر «القرار» مسؤولي هذه الجمعيات من ممارسة أي نشاط لها بعد صدور القرار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات في حال المخالفة.

شمل قرار محافظ البحر الأحمر جمعيات: «المسنين بالغردقة، وشباب البحر الأحمر، ومجلس شيوخ العشائر، والإنقاذ الساحلي، و25 يناير، والغوص، والأنشطة البحرية، والمقاولون العرب للحج والعمرة، وحماية المستهلك، وبدر الخيرية، والنور المحمدي، وأصحاب الرسالة، وبيئة نظيفة، وحياة أفضل، وخلفاء سيدنا يوسف، وسماحة الإسلام، وأبناء البعيرات، وأبناء الوقف، وأبناء القناوية، والمصرية لحقوق الانسان، والرعاية المتكاملة بالقصير، والتحالف الشعبي بالغردقة، وإمباسكة لحماية البيئة، وإنتركونتنتال للمساعدات، وتنمية المجتمع بقرية جمعون بالشلاتين».