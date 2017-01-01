-
رياضة
- طارق العشري يصدر فرمانا بعدم رحيل أي لاعب من إنبي بانتقالات يناير
- ٦ مشكلات في سموحة تنتظر مؤمن سليمان
- «كوتينو» يفوز بجائزة أفضل لاعب برازيلي محترف في أوروبا
- بالصور.. مهرجان لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر
- «الشباب والرياضة» تهنيء السودان بمناسبة العيد الوطني
- بالصوت.. سعد سمير يكشف سر «قفا» باسم مرسي
- باسم مرسي: لا أخسر بالاستبعاد من الفراعنة.. المنتخب هو الخاسر
- باسم مرسي يكشف عن عرض أوروبي مفاجأة وموعد رحيله
- فرج عامر: مؤمن سليمان مدرب واعد.. وطولان تاريخ لا يمكن إغفاله
- مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ثنائي أتليتكو مدريد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ البحر الأحمر: إيقاف نشاط 28 جمعية أهلية لمخالفة القانون
أوقف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، نشاط 28 جمعية أهلية وخيرية على مستوى المحافظة؛ حيث تضمن قرار المحافظ، الذي صدر بناء على مذكرة من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، عدم عقد هذه الجمعيات أي جمعيات عمومية على مدى عامين بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية
وحذّر «القرار» مسؤولي هذه الجمعيات من ممارسة أي نشاط لها بعد صدور القرار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات في حال المخالفة.
شمل قرار محافظ البحر الأحمر جمعيات: «المسنين بالغردقة، وشباب البحر الأحمر، ومجلس شيوخ العشائر، والإنقاذ الساحلي، و25 يناير، والغوص، والأنشطة البحرية، والمقاولون العرب للحج والعمرة، وحماية المستهلك، وبدر الخيرية، والنور المحمدي، وأصحاب الرسالة، وبيئة نظيفة، وحياة أفضل، وخلفاء سيدنا يوسف، وسماحة الإسلام، وأبناء البعيرات، وأبناء الوقف، وأبناء القناوية، والمصرية لحقوق الانسان، والرعاية المتكاملة بالقصير، والتحالف الشعبي بالغردقة، وإمباسكة لحماية البيئة، وإنتركونتنتال للمساعدات، وتنمية المجتمع بقرية جمعون بالشلاتين».
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)