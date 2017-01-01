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مجلس الدولة يخاطب «المالية والمحاسبات» لترشيح عضوي لجنة فحص عقود المجلس
أرسل مجلس الدولة، الأحد، خطابات رسمية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بطلب ترشيح ممثل عن كل من الجهتين المذكورتين، لعضوية اللجنة الخاصة، التي قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تشكيلها، لتولي مهمة فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة قد سبق وقرر تشكيل تلك اللجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة.
من ناحية أخرى، علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبدالفتاح محمد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، قد تسلم مكتبه بالطابق التاسع بالمجلس، وبدأ في مباشرة عمله رسميا كأمين عام لمجلس الدولة.
وكانت لجنة مشكلة خصيصا قد تولت جرد محتويات مكتب الأمين العام لمجلس الدولة، قبل تسلم المستشار فؤاد عبدالفتاح له، حيث قامت اللجنة بعمل محاضر بما يحتويه المكتب من أوراق ومستندات قبل إخلاء المكتب لتسليمه إلى الأمين العام الجديد.
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