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«أوقاف الإسكندرية» تطلق قوافل موحدة عن «العلاقة بين الاقتصاد والأمن»
01
يناير
2017
14:50 PM
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أعلن الشيخ عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تطلق الاثنين قوافل موحدة بجميع مساجد المحافظة لمدة 3 أيام، تحت عنوان «العلاقة بين الاقتصاد والأمن من المنظور الإسلامي»
ومن المقرر أن يلقي عطيان محاضرة دينية بمسجد الرحمن بمحرم بك، الثلاثاء المقبل، في نفس الموضوع عقب صلاة المغرب.
وقال عطيان، في بيان صحفي، الأحد، الإسلام الحنيف رسم الخطة الاقتصادية المحكمة لبناء الأمم، حيث يرتبط النمو الاقتصادي وأرزاق الناس بالأمن والأمان، فحيثما يوجد الأمن والاستقرار توجد الحياة الطيبة والرزق الوفير من كل مكان وتكون الأرض خصبة للاستثمار في البلاد، وتتوافر فرص العمل والإنتاج لشباب الوطن.
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