وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، على الترشيحات النهائية لجوائز الدولة لعام 2016، وذلك وفقا للمعايير التي أقرها المجلس، وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة

وقالت الجامعة، في بيان صحفي، الأحد، إن الترشيحات شملت الدكتور محمد رجائي جودة الطحلاوي، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة لجائزة الرواد في مجال العلوم الهندسية، والدكتور جلال الدين زكي محمد، الأستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام بكلية الطب، لجائزة النيل في العلوم التكنولوجيا المتقدمة في مجال العلوم الطبية.

كما ضمت الترشيحات لجائزة الدولة التقديرية، الدكتور على علي خلف، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، في مجال العلوم الأساسية، والدكتور محمد أبوزهاد أبوزيد، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، في مجال العلوم الهندسية، والدكتور نبيل أحمد على مسك، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطري، في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة تحية هاشم سليم عبدالرحمن، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب، في مجال العلوم الطبية، والدكتور نبيل احمد حلمي، الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، في مجال العلوم الاجتماعية.

وشملت الترشيحات لجائزة النيل من خارج الجامعة، الدكتور محمد صلاح الدين عبدالسميع، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة عين شمس، في مجال الأدب، والدكتورة زبيدة محمد عطا على، الأستاذ المتفرغ بالتاريخ الإسلامي والوسيط بكلية الآداب جامعة حلوان، في مجال العلوم الاجتماعية.