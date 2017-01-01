تبدأ الجامعة العمالية و11 فرعًا تابعا لها بالمحافظات، ولمدة 15 يوما، السبت، قبول أوراق الطلاب الجدد من الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات في العام الدراسي 2015 / 2016 والأعوام الخمسة السابقة عليه