يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، السبت، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا، التي تم تخصيصها عن طريق القرعة العلنية المقامة بتاريخ 17 /7 /2016، وذلك حتى الأربعاء 8 فبراير