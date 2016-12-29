



أكد «فرحات»، خلال الاجتماع، أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة في تصريف تراكمات الأمطار، وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر، وعلى تواصل دائم بشركة الصرف الصحي ومياه الشرب، وتستقبل كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وغيرها على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.



وأشار «فرحات» إلى أنه تم الدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة منعا لتراكم مياه الأمطار، مشيداً بالدور الفعال الذي تقوم به شركة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب لتجنب حدوث أي أزمات ناتجة عن تراكم المياه.



وأكد على أن الإسكندرية لم تشهد أي أزمات مثل العام الماضي، والأمور تسير بشكل جيد وطبيعي، ولم تحدث أي تراكمات للمياه إلا في بعض المناطق، وتم حلها في الحال، مضيفا إلى أنه نظرا لكثافة وغزارة كميات الأمطار التي تشهدها الإسكندرية خلال النوات؛ يتم تخفيف الأحمال والضغوطات بشكل مؤقت على الشبكة حتى تستطيع شبكة الصرف الصحي استيعاب مياه الأمطار الغزيرة التي تزيد عن استيعاب الشبكات بما يحقق سلامة وأمن المواطن.





