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«السادات»: رفض الكنيسة لمشروع قانون ترميم الكنائس الأمريكي «موقف وطني»
29
ديسمير
2016
22:50 PM
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أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، الخميس، بموقف الكنيسة الأرثوذكسية الرافض لأي مشروع قانون أمريكي لترميم الكنائس المصرية المتضررة
واعتبر «السادات»، في بيان اليوم، أن موقف الكنيسة المصرية هذا ليس بجديد على مواقفها الوطنية الخالدة والتاريخية التي قطعت الطريق من خلالها على كل من حاول التدخل في شؤون مصر الداخلية، وبث الفتنة الطائفية والفرقة بين عنصري الأمة المسيحيين والمسلمين.
وشدد رئيس الحزب على أن ترميم الكنائس المتضررة، لن يتم إلا بأموال وأيدي مصرية خالصة، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل حاليا على ترميم الكنيسة البطرسية وغيرها من الكنائس التي طالتها أيدي الإرهاب الخسيسة.
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