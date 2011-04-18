



واعتبر «السادات»، في بيان اليوم، أن موقف الكنيسة المصرية هذا ليس بجديد على مواقفها الوطنية الخالدة والتاريخية التي قطعت الطريق من خلالها على كل من حاول التدخل في شؤون مصر الداخلية، وبث الفتنة الطائفية والفرقة بين عنصري الأمة المسيحيين والمسلمين.



وشدد رئيس الحزب على أن ترميم الكنائس المتضررة، لن يتم إلا بأموال وأيدي مصرية خالصة، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل حاليا على ترميم الكنيسة البطرسية وغيرها من الكنائس التي طالتها أيدي الإرهاب الخسيسة.





