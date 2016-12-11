



وأوضح وزير الاوقاف، في بيان اليوم، إن خطر الخلايا النائمة والمنوَّمَة لا يقل عن خطر ما يسمى بالخلايا النوعية الإرهابية، فكلاهما، يهدد أمن المجتمع.

وتابع وزير الأوقاف أن «الخلايا النائمة، أو المنوَّمة، أو السرطانية، أو الفيروسية، تشكل خطرًا داهمًا ومدمرًا للمجتمع، فالجماعة الإرهابية تسعى وبكل ما أوتيت من قوة إلى هدم الدولة، سواء من خلال العمليات الإرهابية والتصفيات الجسدية، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وعلماء الدين، ورجال القضاء والإعلام».