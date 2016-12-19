



وقال المجلس في بيان له، إنه يؤكد على التمسك بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية لحين تعديل القانون بالكامل بما يتوافق مع الدستور، مضيفا أن الأولوية في التعديل يجب أن تكون لقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة.



وأضاف المجلس في بيانه، أنه يجب إرجاء المشروع المقدم لمجلس النواب، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق الأصيل في هذا الشأن، مع عدم إغفال دور نادي القضاة.

