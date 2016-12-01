وأكدت الكنيسة، في بيان مساء الأربعاء، أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية.

وقالت الكنيسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفى بانتهاء الترميمات والإصلاحات قبل نهاية العام الجاري وهذا ما يتم على أفضل وجه.

وأضاف البيان، أن الأمر نفسه حدث في الكنيسة البطرسية حيث تعيد الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد، مشددا على أن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقا حفظ الرب مصر من كل سوء.