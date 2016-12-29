وضعت مني عبدالنبي، سيدة تبلغ من العمر 26 عاما، 4 توائم منهم 3 إناث، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمستشفي قليوب بمحافظة القليوبية، حيث تم وضع طفلين داخل حضانة المستشفي وطفل بحضانة بأكتوبر والآخر بحضانة بالدراسة

من جانبها قالت النائبة البرلمانية سولا درويش، إنها قامت بزيارة الأم وتأكدت من سلامتها وسلامة الأطفال وأنهم بصحة جيدة، وتم تحويلهم للحضانات بسبب الولادة المبكرة لهم في الشهر السابع.



وأوضحت درويش أنها كانت تتابع مع الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة منذ شهور حالة الأم، والتجهيزات اللازمة بالمستشفي لحين الولادة.