المحميات الطبيعية تسجل 17 ألف طائر مهاجر خلال شتاء هذا العام بأسوان

أكد الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، مدير عام المحميات الطبيعية بجنوب الصعيد، أن المؤشرات الأولية لنتائج رصد الطيور المهاجرة والقادمة إلى أسوان سجلت ما يقرب من 17 ألف طائر مهاجر بإجمالي 60 نوعًا

وقال «أبو الحجاج»- في تصريح، الأربعاء، إن إدارة المحميات الطبيعية بأسوان تسجل سنويا خلال الموسم الشتوي رحلات الطيور المهاجرة والتي تصل للمحافظة في المنطقة الواقعة بين السد العالي حتى مدينة كوم أمبو شمالا مرورا بخزان أسوان ومحمية سالوجا وغزال وجزر نهر النيل.

وأضاف أنه تم تنفيذ نشاط رصد الطيور المهاجرة والقادمة بصفة دورية بمحميات أسوان من أجل مشاركة باقي دول العالم في العد الشتوي للطيور للوقوف على حالة الطيور المهاجرة وبالأخص الطيور المائية.