اخبار مصر
-
رياضة
- الأهلي ينتقد عشوائية الزمالك في تنظيم القمة 113
- الأهلي يرفض خرق اتفاقية الكلاسيكو بالالتزام بـ 100 متفرج فقط
- منتخب اليد يخسر من بيلاروسيا ببطولة لاتفيا الدولية
- المقاولون يتعادل سلبيا مع بتروجت في الشوط الأول
- الصيد يبدأ التحصيل الإلكتروني للاشتراكات وتوصيل الكارنيهات للمنازل
- صراع ثلاثي على سيرجيو بوسكيتس الجديد
- الأهلي يحذر من كارثة قبل لقاء القمة 113
- بالصور.. النني يشارك في تدريبات أرسنال قبل لقاء كريستال بالاس
- محمد صلاح ضمن تشكيل فرانس فوتبول لأفضل 11 لاعب في إفريقيا
- تشكيل الأهلي المتوقع - مفاجأة من البدري .. ومعلول يعود أمام الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«تموين المنيا»: كيلو سكر إضافي لكل مواطن
28
ديسمير
2016
21:25 PM
بواسطة
أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، الأربعاء، عن توافر كميات من السكر خلال الشهر الجاري، وذلك بعد توزيعه كاملًا على البطاقات التموينية
وقال «يوسف»، في بيان، إن «المتبع هو توزيع السكر على البطاقة بواقع كيلو سكر لكل فرد، إلا أنه بالحصر وجدنا كميات متوفرة، فقررنا إعادة توزيع كيلو سكر آخر لكل فرد في البطاقة التموينية».
ولفت «يوسف» إلى أن عددًا كبيرًا من البدالين التموينيين، استغلوا تلك الكميات لصالحهم ولم يقوموا بإعلام المواطنين عن توزيع هذه الكميات الإضافية.
وذكر وكيل الوزارة أنه يتم في عدد من المراكز والقرى التنبيه في المساجد والكنائس بتوافر كيلو سكر على البطاقة نهاية الشهر.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع