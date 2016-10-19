أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، الأربعاء، عن توافر كميات من السكر خلال الشهر الجاري، وذلك بعد توزيعه كاملًا على البطاقات التموينية

وقال «يوسف»، في بيان، إن «المتبع هو توزيع السكر على البطاقة بواقع كيلو سكر لكل فرد، إلا أنه بالحصر وجدنا كميات متوفرة، فقررنا إعادة توزيع كيلو سكر آخر لكل فرد في البطاقة التموينية».

ولفت «يوسف» إلى أن عددًا كبيرًا من البدالين التموينيين، استغلوا تلك الكميات لصالحهم ولم يقوموا بإعلام المواطنين عن توزيع هذه الكميات الإضافية.

وذكر وكيل الوزارة أنه يتم في عدد من المراكز والقرى التنبيه في المساجد والكنائس بتوافر كيلو سكر على البطاقة نهاية الشهر.