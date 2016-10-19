وطالبت مديرية التموين جميع المواطنين مالكي مختلف السيارات الذين لايحملون كارت ذكي لصرف المواد البترولية التوجه إلى إدارة المرور التابع لها السيارة لاستلام كارت الوقود وسيتم توفيرالوقود، لمن لا يحمل الكارت الذكي من كارت المحطة لحين استلام صاحب السيارة الكارت الخاص به من إدارة المرور، وأنه في حالة فقد أي مواطن للكارت الذكي عليه الاتصال بالخط الساخن ارقام 19680- 19683 لاستخراج بدل الفاقد والتالف أو الاستفسار عن أي معلومات.