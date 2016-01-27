محافظ مطروح يعلن موافقة وزير التعليم على خفض الحد الأدنى للقبول بالمعهد التكنولوجي

اعلن محافظ مطروح، اللواء علاء أبوزيد، موافقة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على خفض الحد الأدنى للقبول بمعهد تكنولوجيا لأبناء محافظة مطروح من 70% إلى 65% والتى يستفيد منها عدد 37 طالبًا

وأضاف أنه حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب بعد تاخر وصول موافقة قبول هؤلاء الطلاب بالمعهد التكنولوجيا العالي بمطروح فتم الاتصال بوزير التعليم العالى الذي وافق على الفور بخفض الحد الادنى للقبول بالعهد بنسبة 65%.

وتقدم المحافظ بالشكر لوزير التعليم العالي على استجابتة الفورية، وعلى حرصة الدائم على رعاية ودعم العملية التعليمية بمحافظة مطروح والاستجابة لأي مطالب لابنائنا الطلاب ودعم التعليم بالمحافظة.