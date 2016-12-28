استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الأربعاء، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لبحث الموقف الحالي والمستقبلي للتمويلات التي توفرها وزارة التعاون الدولي من شركاء مصر في التنمية لدعم المشروعات التابعة لوزارة الآثار، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمبالغ المتاحة لها

وبحث الجانبان إمكانية تمويل مشروع «تطوير التراث الثقافي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية»، وناقشا المشروعات الخاصة ببرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي، التي تشمل مشروعي «إنشاء معمل لصيانة، وحفظ الصور الفوتوغرافية القديمة والمطبوعات على السلبيات الزجاجية لصالح المجلس الأعلى للآثار»، ومشروع «حماية مقبرة الرعامسة بمنطقة تل المسخوطة»، وكذلك مناقشة المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء مصر في التنمية مثل بلجيكا، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، حيث من المنتظر أن يتم تمويل استكمال إنشاءات متحف سوهاج في إطار اتفاق المبادلة الموقع بين مصر وبلجيكا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الوزارة على التعاون مع شركاء مصر في التنمية، للاستفادة المستقبلية في دعم ترميم بعض الأماكن الأثرية، وتذليل آي معوقات تواجه المشروعات التي يتم التعاون فيها بين وزارتي التعاون الدولي والآثار.

وبحث الجانبان إمكانية مشاركة القطاع الخاص كمصدر من مصادر التمويل، لما سوف يترتب عليه من تنشيط لحركة السياحة والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري.