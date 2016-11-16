قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الأربعاء، إن الموجة الأولى لتحرير أراضي الدولة بالقاهرة من المستولين عليها أسفرت عن استرداد 135 ألف متر من أحياء المعادي والبساتين وحلوان بقيمة سوقية أكثر من مليار جنيه

وكشف «عبدالحميد»، خلال الاجتماعات التنفيذية بمحافظة القاهرة، الأربعاء، أنه تم عمل حصر شامل للأراضي المستولى عليها بالقاهرة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة، وتبين وجود 17 ألف قطعة بإجمالي 3.6 مليون متر.

وأضاف أن استرداد الاراضي يتم بالتعاون بين المحافظة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، لافتًا إلى وجود محاولات من بعض مغتصبي الأراضي للتواصل مع المحافظة ومحاولة تقنين أوضاعهم، مؤكدًا عدم وجود أي تهاون في استرداد الأراضي.

وطالب المحافظ، المستولين على الأراضي بالتخلي عنها طواعية بدلاً من الدخول في نزاع مع الدولة، مضيفًا أنه تم تكليف الإدارة القانونية بالمحافظة لفحص كافة الأوراق المقدمة للتحقق من قانونيتها.

وكلف الإدارة القانونية بالمحافظة برفع دعاوى لتحصيل حق انتفاع عن الأراضي منذ تاريخ الاستيلاء عليها، مشددًا على أنه لا تهاون في استرداد حقوق الدولة وفرض القانون.

وطالب المحافظ من رؤساء الأحياء باستمرار تدقيق معلومات حصر أراضي الدولة المعتدى عليها، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم القيام بالموجة الثانية التي ستستهدف عدد أكبر من قطع الأراضي.

وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، عن إقامة ملتقى للتوظيف في مركز شباب الحبانية تحت عنوان «2017 عام التشغيل والتنمية»، السبت المقبل،بإشراف اللواء محمد أيمن عب التواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يضم مائة خيمة ويشارك فيه عدد كبير من مستثمري بدر وأكتوبر والعبور لعرض فرص عمل بمصانعهم، كما تم تخصيص خيمة للصندوق الاجتماعي لشرح برامجه لتمويل المشروعات الصغيرة وطرح القروض الميسرة، كما تم توجيه الدعوة للغرفة التجارية لعرض طلبات إلحاق العمالة بالخارج.

ووجه المحافظ، الدعوة للشباب على مستوي الجمهورية للمشاركة في الملتقى، مشيرًا إلى إمكانية مد فترة الملتقى حسب إقبال الشباب عليه.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات في محيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وكذلك رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، ومنع تواجد أي إشغالات مع تكثيف أعمال النظافة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس، لافتًا إلى وجود استعدادات أمنية مكثفة حول الكنائس.

ووجه رؤساء الأحياء بمتابعة السيارات التي تبيع السلع للمواطنين والتأكد من تراخيصها ومدي التزامها بالشروط الصحية، كما نبه على رؤساء الأحياء بالالتزام بقرار تركيب كاميرات المراقبة أمام المحال التجارية والالتزام بمدة الشهر المهلة المعطاة لهم لتنفيذ القرار ثم توقيع العقوبات على غير الملتزمين بمنتهي الجدية.

ولفت «عبدالحميد» إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المحاور التي تقوم عليها استراتيجيتها في خدمة المواطنين من توفير الأولويات العاجلة كالغذاء والأمن واستكمال المشروعات القائمة كمشروعات الإسكان والقاهرة التاريخية ومحور تطوير العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية.