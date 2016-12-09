أعلن مصطفي عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، تسليم 153 ألف بطاقة زكية للمستفيدين بمشروع معاش «تكافل وكرامة»، بينها 148 ألف و253 بطاقة للمستفيدين من مشروع تكافل، و3 آلاف و928 بطاقة زكية للمستفيدين بمشروع كرامة على مستوى مراكز المحافظة التسع

وأضاف «عبدالله» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن إدارات التضامن الاجتماعي التسع بمراكز المحافظة، تلقت 280 ألف و543 طلب من المواطنين الراغبين في الانتفاع بالمشروع، وبالفحص تبين أن عدد الذين تنطبق عليهم الشروط والاستفادة بالمشروع، 153 ألف مستفيد بالمدن والقرى.