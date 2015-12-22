استقبل مطار الأقصر الدولي، مساء الثلاثاء، 181 سائحًا من إنجلترا وإسبانيا، بوصول رحلة من مطار هيثرو بلندن وعلى متنها 104 سائحين من إنجلترا لزيارة المناطق والمعالم السياحية والأثرية وقضاء إجازة أعياد الميلاد للاستمتاع بالحضارة المصرية

كما وصلت رحلة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد وعلى متنها 77 سائحاً إسبانياً، لزيارة معالم ومقاصد الأقصر السياحية والأثرية بالبرين الغربي والشرقي وقضاء إجازة عيد الميلاد، ولإنعاش السياحة.

وقال الخبير السياحي، محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي، أن هذه الرحلات تساهم في زيادة نسبة الإشغالات بفنادق الأقصر، وتساهم في تنشيط السياحة والتي شهدت رواجاً كبيرا في الفترة الأخيرة بعد التحركات التي يقوم بها جميع المهتمين بالسياحة لفتح خطوط مع الدول المختلفة لزيارة الأقصر عاصمة السياحة العالمية في 2016.