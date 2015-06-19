أفاد التقرير السنوي لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه تم تنظيم 2100 قافلة على مستوى محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير، وإجراء لقاءات حوارية معهم، ومناقشتهم في مختلف القضايا التي تشغل بالهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم في كثير من المسائل التي تتصدر المشهد حالياً

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات، الأربعاء، إن العام الجاري شهد تكثيفاً للقوافل الدعوية والتنموية التي ينظمها المجمع بشكل دوري، سواء كانت قوافل ثابتة أو متحركة ما بين المحافظات، ولفت إلى أن «نحو 3400 واعظ شاركوا في هذه القوافل».

وأضاف «عفيفي» أن لقاءات العام الجاري تمت بشكل غير تقليدي، موضحاً: «تواصل دعاة الأزهر مع الناس في أماكن تواجدهم المختلفة في النوادي والمصانع والشركات وحتى المقاهي، مع التركيز على الشباب باعتبارهم الأكثر عرضة للأفكار المنحرفة والمضللة التي تروج لها بعض الجماعات المتطرفة».