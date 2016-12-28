وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على الجهد المبذول في مكافحة الفساد

وقال السيسي، في مداخلة له خلال افتتاح عدد من المشروعات بالإسماعيلية وبورسعيد: «القضية التي طرحت خلال اليومين الماضين للرأي عام، فتجاوز مسؤول لا تعني الإساءة إلى المؤسسة التي يعمل بها، نحن في دولة قانون ودولة مؤسسات، لازم نتعود على كدا لما نحاسب شخص أخطأ في جهة ما لا يعني الإساءة لهذه الجهة»، مؤكدًا مؤسسات الدولة محترمة ولكن سيتم محاسبة المتجاوزين.

وأشار إلى أن «الأجهزة الرقابية لا تستطيع بمفردها مجابهة الفساد، ولكن كلنا مع بعض نستطيع مواجهته».

وتابع الرئيس: «عندنا أجهزة ومحافظين وقادة حريصين على مكافحة الفساد، وكل المحافظين عليه أن يعرف حجم المشروعات بمحافظته ويتدخل فيها بما لا يعيق العمل».

وووجه السيسي رسالة إلى المسؤولين، بقوله: «إنت كمسؤول إسال عن تفاصيل المشروع، كلمني أنا على الموضوع وأنا هقف جنبك».