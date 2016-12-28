قال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، إن افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي، هو البداية الحقيقية لتحقيق الحلم المصري بالاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بما تملكه مصر من شواطئ وموانئ ممتدة من البحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المختلفة التي تملكها

وأضاف غراب، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح السيسي للمشروع، الأربعاء، أن الجامعة قررت أن تكون بيت خبرة للمشروع ومرجعا له في أي وقت من خلال معهد الاستزراع السمكي بالجامعة، وتقديم كافة الخبرات لخدمة المشروع، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش لسرعة توصيل خط المياه المالحة للمعهد لخدمة أغراض البحث العلمي في معامل الاستزراع السمكي.

ولفت إلى أن الجامعة قررت التواصل مع كبار المؤسسات والمعاهد البحثية في مجال الاستزراع السمكي حول العالم لتقديم الخبرات اللازمة للمشروع وإعداد قاعدة من الباحثين والكوادر البشرية القادرة على العمل بالمشروع بالمراحل المختلفة له.