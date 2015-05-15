تسببت رياح عاصفة تعرضت لها محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في توقف حركة الصيد على سواحل المحافظة، وبحرة البردويل، فيما انقطعت الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء