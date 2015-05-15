اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك يتفق مع الأهلي لزيادة أعداد حضور القمة
- أسماء متهمين الألتراس في أحداث شغب النادي الأهلي
- ميسي ورونالدو ضمن تشكيلة الأفضل لعام 2016
- الأهلي يفوز ببطولة الكاراتيه المفتوحة تحت 18 سنة
- مروان هشام: واثق من فوز سلة الأهلي بالدوري
- بالصور.. «الرياضة» تنظم عروضا ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة
- حجازي وباسم علي يواصلان تدريباتهما التأهيلية بالأهلي
- طبيب الأهلي يمنح ربيعة إجازة حتى انتهاء رشح الكاحل
- يد الأهلي يقرر المشاركة في بطولة الإمارات الودية
- جهاز الزمالك: تعافي شيكابالا وباسم مرسي من الإصابة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
توقف الصيد في سواحل شمال سيناء وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق بسبب الرياح
27
ديسمير
2016
13:50 PM
بواسطة
تسببت رياح عاصفة تعرضت لها محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في توقف حركة الصيد على سواحل المحافظة، وبحرة البردويل، فيما انقطعت الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء
وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم اتخاذ إجراءات احترازية، منها إغلاق ميناء العريش، ووقف حركة الصيد على سواحل المحافظة بالبحر المتوسط وبحيرة البردويل.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع