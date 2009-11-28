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وقف حركة الملاحة بميناء دمياط لسوء الأحوال الجوية
27
ديسمير
2016
13:50 PM
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قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، الثلاثاء، إنه تقرر إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية
وأوضح «الشيطي»، في تصريح له، أن سرعة الرياح بلغت 45 عقدة، فيما ارتفعت الأمواج حتى أربعة أمتار، مؤكدًا أنه سيتم إعادة فتح البوغاز بمجرد تحسن حالة الطقس.
وأشار إلى أنه يوجد داخل الميناء 25 سفينة، بينها عدد 2 سفينة حاويات.
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