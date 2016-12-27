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محافظ الشرقية: تدعيم منظومة النظافة بـ6 سيارات بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)
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ديسمير
2016
13:50 PM
بواسطة
أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، دعم منظومة النظافة بعدد 6 سيارات تريلا حمولة 34 طن بتكلفة قدرها 15 مليون و840 ألف جنيه، لتستخدم في رفع ونقل القمامة من مصنع الغار بمدينة الزقازيق للمدفن الصحي بالخطارة، للتخلص الآمن منها، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين
وقال «سعيد» خلال جولة تفقدية، الثلاثاء، إن ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع «مصنع سيارات» بخصوص توريد معدات نظافة، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها أولاً بأول ليتم ضمها لسيارات ومعدات النظافة داخل المحافظة ولتساهم وبشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بواسطة
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