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أهالي قرية كوم اللوفي بالمنيا يعلنون اختطاف 3 عمال مصريين في ليبيا
قال أهالي قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط بالمنيا، الثلاثاء، إن 3 أشخاص تم اختطافهم على يد مسلحين في ليبيا، وذلك أثناء محاولتهم الهجرة إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وأن المسلحين طالبوا فدية 150 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهم
ويروي إبراهيم محمد، أحد شباب قرية كوم اللوفي، لـ«المصري اليوم»، أن «4 عمال كانوا في طريقهم للعمل بالأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وعقب دخولهم الحدود الليبية قام مسلحين باحتجاز 3 منهم فيما لاذ الرابع بالفرار».
وأضاف أن الشباب المختطفين هم (رمزي حجاج، ومحمد رسمي زيدان، وعلاء محمد أحمد)، مشيرًا إلى أن المسلحين طالبوا من الأهالي دفع فدية 50 ألف جنيه عن كل عامل مقابل إطلاق سراحهم.
وقال مسعود عيسي موسي، العامل الذي لاذ بالفرار، إنه «كان وثلاثة من أبناء القرية في طريقهم للعمل بالأراضي الليبية عبر الحدود المصرية الليبية، وعقب دخول الأراضي الليبية قام مسلحين باحتجاز 3 من زملائه، بينما هو لاذ بالفرار».
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