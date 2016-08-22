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شريف فتحي: تحديث أسطول «مصر للطيران» للوصول إلى 93 طائرة بحلول 2021
استعرض شريف فتحي، وزير الطيران المدني، خطة وزارته لتطوير هيئة الأرصاد الجوية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
وعرض «فتحي» خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وعدد من قيادات الوزارة، الثلاثاء، الرؤية الاستراتيجية لشركة مصر للطيران لعشر سنوات قادمة، حيث تشتمل خطة الخمس سنوات الأولى منها على تحديث الأسطول والفرضيات التي قامت عليها الخطة والتي تضمن المرونة الكاملة لتعديل الخطة حسب التطورات الاقتصادية والسياسية المحيطة.
وأوضح ، في بيان، أن «الخطة الأساسية لتحديث الأسطول كانت مخططة للوصول إلى 105 طائرات عام 2021، ولكن بعد التغيرات في سعر الصرف تم تعديل العدد المستهدف للطائرات لتصبح 93 طائرة، وسوف يتم مراجعة الخطة بشكل دوري وبناء عليه فإن هذه الأرقام قابلة للزيادة أو النقصان طبقا لتطوير قدرات الشركة التمويلية».
وأفاد «فتحي» بأن مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وبعد مراجعة استشاري التمويل الخاص بالشركة وافق على خطة الإحلال والتجديد الخاصة بأسطول طائرات الشركة كمرحلة أولي.
وفيما يتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استعرض فتحي خطة تطوير شركة الملاحة الجوية الخاصة بالرادارات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى خطة تطوير المطارات الجديدة شاملة مطارات سفنكس والعاصمة والمليز، وإنشاء مطار رأس سدر وتوسيع مطاري النزهة وبرج العرب، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بتطوير الممرات الخاصة بالإقلاع والهبوط ومحطات الكهرباء والبنية الأساسية للمطارات المصرية.
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