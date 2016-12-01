تواصلت أزمة اختفاء السكر بمدن البحر الأحمر مع تزاحم المواطنين أمام فروع المجمعات الاستهلاكية بالغردقة للحصول على 2 كيلو سكر معبأ، حيث امتدت الطوابير لخارج المجمعات بعد قيام مديرية تموين البحر الأحمر بطرح كميات من السكر للقضاء على الأزمة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وذلك في فروع الشركة المصرية بمدينة الغردقة، فرع ميدان الدهار وميدان عبدالمنعم رياض