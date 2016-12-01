اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك يتفق مع الأهلي لزيادة أعداد حضور القمة
- أسماء متهمين الألتراس في أحداث شغب النادي الأهلي
- ميسي ورونالدو ضمن تشكيلة الأفضل لعام 2016
- الأهلي يفوز ببطولة الكاراتيه المفتوحة تحت 18 سنة
- مروان هشام: واثق من فوز سلة الأهلي بالدوري
- بالصور.. «الرياضة» تنظم عروضا ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة
- حجازي وباسم علي يواصلان تدريباتهما التأهيلية بالأهلي
- طبيب الأهلي يمنح ربيعة إجازة حتى انتهاء رشح الكاحل
- يد الأهلي يقرر المشاركة في بطولة الإمارات الودية
- جهاز الزمالك: تعافي شيكابالا وباسم مرسي من الإصابة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
استمرار أزمة السكر بالغردقة والتموين تطرح كميات بالمجمعات الاستهلاكية
27
ديسمير
2016
13:50 PM
بواسطة
تواصلت أزمة اختفاء السكر بمدن البحر الأحمر مع تزاحم المواطنين أمام فروع المجمعات الاستهلاكية بالغردقة للحصول على 2 كيلو سكر معبأ، حيث امتدت الطوابير لخارج المجمعات بعد قيام مديرية تموين البحر الأحمر بطرح كميات من السكر للقضاء على الأزمة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وذلك في فروع الشركة المصرية بمدينة الغردقة، فرع ميدان الدهار وميدان عبدالمنعم رياض
وطالب عدد من المواطنين بسرعة حل الأزمة المفتعلة وطرح كميات إضافية لتوفير احتياجات المواطنين، فيما وصل سعر كيلو السكر بالسوق السوداء 14 جنيها بعدة مناطق بالغردقة، كم بدأت المصالح الحكومية بالغردقة في توزيع 2 كيلو سكر لكل موظف.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع