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البحر الأحمر تستعد لتأمين أعياد الميلاد بـ«الكلاب البوليسية وتوسيع دائرة الاشتباه»
قام اللواء محمد الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، بجولة تفقدية لعدد من الفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات التأمين، استعدادًا لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية
شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، حيث تم وضع كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية وتأمين المطار، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش السيارات والأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى المطار والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المتحركة.
وأضاف «الحمزاوي» أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات، وتوسيع دائرة الاشتباه، مؤكدًا أنه يتم تحديث الخطة الأمنية بشكل دوري.
ونبّه مدير الأمن على عدم خلو أي منشأة من تركيب كاميرات مراقبة وخاصة الكاميرات الخارجية، فيما ذكر مسؤولو السياحة بالبحر الأحمر، الثلاثاء، أن هناك انخفاضًا في الطلبات المقدمة من الفنادق لشرطة السياحة والحماية المدنية والخاصة بإقامة سرادق وخيم للاحتفال برأس السنة بسبب الشروط والمواصفات المشددة من جانب الحماية المدنية.
وحذّرت وزارة السياحة من إقامة أي سرادق للاحتفالات دون الحصول على موافقة الحماية المدنية والأمن الصناعي.
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