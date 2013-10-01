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رئيس جامعة بني سويف: إنشاء أول مركز متخصص لعلاج التسمم والإدمان
وافق مجلس جامعة بنى سويف في جلستة رقم (141) برئاسة أمين لطفي، رئيس الجامعة والمنعقدة بتاريخ 25/12/2016 إنشاء مركز لعلاج التسمم والإدمان
وأوضح أمين لطفي، أن المركز يهدف إلى التأهيل النفسي السلوكي لمريض الادمان من خلال الاعتماد على العلاج الجسدي والنفسي للمريض، مشيرًا إلى أن المركز سيقوم بعمل فحص وتقييم كامل عالي المستوى للاحتياجات الطبية والنفسية للمريض ثم يقوم بتقييم حالة المريض الجسدية ومدي شدة الادمان بإستخدام طرق عالمية واضحة ومحددة للتقييم، ثم عمل فحوصات طبيه كامله لمعرفة اثار اضرار المخدرات على الجسم والحاله الجسديه بشكل كامل.
وأضاف رئيس الجامعة ان المركز أخذ في الاعتبار مواجهة كافة حالات التسمم بجميع أنواعه ومتابعتها بسرعة تامة من خلال عدد من المعامل المزودة بالأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية، بالإضافة إلى الخدمات التي سيقدمها المركز للقطاع الصحي، علاجا وتدريبا واكتشافا مبكرا لحالات التسمم.
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