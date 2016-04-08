أكدت الكاتبة البحرينية، فوزية رشيد، أن هناك قوى دولية وإقليمية وجماعات متطرفة على رأسهم جماعة «الإخوان» الإرهابية يهمهم جميعا أن تتدهور العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية، خاصة في هذه المرحلة الصعبة والفارقة التي تمر بها الأمة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام

وقالت رشيد في مقال بصحيفة (أخبار الخليج)، اليوم الثلاثاء، إن «الأمر يبدو محيرا وغير مفهوم بالنسبة لكل الحريصين على البلدين وعلى الأمن القومي العربي، فهما أهم وأكبر دولتين عربيتين وعليهما تضع الشعوب العربية آمالا كبيرة في إسعاف المنطقة العربية لكي تتجاوز المحن الراهنة والتحديات والتهديدات المحيطة بها بشكل حقيقي ووجودي».

وأضافت «إن أي خلل في»العلاقات المصرية السعودية التي يغذيها الطابور الخامس العربي«لابد من إيجاد حل سريع له.

وتابعت «ما نعرفه كشعوب عربية ويعرفه قادة البلدين أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأن الخلل بينهما، أيا كان حجمه صغيرا أو كبيرا، ينعكس بشكل مباشر على كامل المنطقة العربية سلبا بمزيد من التراجع والتدهور، ولا يستفيد منه إلا أعداء هذه الأمة».

وأكدت أن العلاقة بين البلدين «مسؤولية قومية عربية كبرى» قبل أن تكون مجرد علاقة ثنائية.