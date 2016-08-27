التقى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، الثلاثاء، وزير الدولة الفرنسي للتنمية والفرانكفونية جان ماري لوجان؛ لبحث العروض الفرنسية الخاصة بتوريد 64 قطاراً للخط الثالث للمترو، وتطوير ترام الإسكندرية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة أندريا باران

بدأ الاجتماع بمناقشة العرض المقدم من الجانب الفرنسي، ممثل في شركة «الستوم الفرنسية»، لتوريد وتصنيع 64 قطاراً للخط الثالث لمترو الأنفاق، من خلال قرض تجاري مقدم من الشركة، وقرض ميسّر مقدم من الحكومة الفرنسية.

وأكد «سعيد» أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في مرحلة الدراسة المالية للعروض المقدمة من كل الأطراف، مشيراً إلى أنه تتم دراستها وتقييمها من خلال استشاري أجنبي مع الهيئة القومية للأنفاق، وأوضح أن إجراءات المناقصة ستتم في شفافية تامة بما يحقق صالح مصر.

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال تطوير ترام الإسكندرية، حيث أشار وزير النقل إلى أن هناك عرضاً قائماً بالفعل لتمويل هذا المشروع من الجانب الفرنسي، وأن الجانبين في طريقهما للوصول إلى التفاصيل النهائية.

وقال إنه سيتم اختيار الاستشاري من قبل وكالة التنمية الفرنسية، وبعدها تتم إجراءات الطرح، خاصة أنه سبق أن تم توقيع إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة النقل في مجال إعادة تأهيل ترام الإسكندرية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة في إبريل الماضي.