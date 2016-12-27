شهد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمقدم محمد فاروق، المستشار العسكري للمحافظة، والأنبا سارافييم، مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من النواب، مساء الإثنين، الاحتفالية التي نظمها فرع الثقافة بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية بعنوان «المصريون شعب واحد» تأبين جميع الشهداء المصريين وخاصة شهداء الكنيسة البطرسية

وأكد «طاهر»، في كلمته، وحدة النسيج الوطني المتميز والصف الواحد لأبناء الإسماعيلية مسلمين وأقباط، مشددًا على أنه لم ولن يستطيع أحد أيًا كان أن يشق هذا النسيج.

وقال إن الإسماعيلية من أكثر المحافظات ترابطًا ومحبة وتتجسد على أرضها روح الوحدة الوطنية والإخاء بين الجميع بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم.

وأشار إلى أن «هذه الاحتفالية ليس المقصود بها العزاء، ولكن التأكيد على أننا جميعًا صف واحد ومصابنا واحد ولايستطيع أحد أن يفرقنا».

ومن جهته، أكد الأنبا مكاريوس توفيق، مطران الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، أن هذه الاحتفالية ليست لتأبين شهداء الكنيسة البطرسية فقط، ولكن لتأبين جميع شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

حفل تأبين لشهداء الكنيسة البطرسية بالإسماعيلية

حفل تأبين لشهداء الكنيسة البطرسية بالإسماعيلية

حفل تأبين لشهداء الكنيسة البطرسية بالإسماعيلية

حفل تأبين لشهداء الكنيسة البطرسية بالإسماعيلية

حفل تأبين لشهداء الكنيسة البطرسية بالإسماعيلية

حفل تأبين لشهداء الكنيسة البطرسية بالإسماعيلية