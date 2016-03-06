ترأس الدكتور عصام فايد، وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بحضور ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة طلبات الوزارات والمحافظات بتخصيص الأراضي لإقامة مشروعات النفع العام عليها

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص مساحة بالكيلو 24 بطريق مصر ـ الأسكندرية الصحراوي لإقامة معسكرات للأمن المركزي عليها، فضلا عن تخصيص مساحة 1785 فدانا بمركز العياط بمحافظة الجيزة لإقامة منطقة صناعية استثمارية متكاملة عليها، فضلا عن مصانع للطوب الرملي.

كما وافق المجلس أيضا على طلب محافظة الفيوم بتخصيص قطع أراضي بمساحات مختلفة لإقامة 3 معاهد أزهرية بناحية دانيال بمركز أطسا، ومجمع صناعي لإنتاج الأملاح شمال بحيرة قارون، ومشروعات سياحية وتجارية وإسكان متميز بكوم اوسيم بمركز طامية.

وقرر تخصيص مساحة لصالح محافظة الشرقية لتوسعة المنطقة الصناعية بطريق بلبيس ـ العاشر من رمضان، فضلا عن الموافقة على طلب محافظة بني سويف بتخصيص مساحة 1287 فدانا لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، فضلا عن الموافقة على طلب وزارة البترول بإنشاء محطة لتدفيع وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة بالسويس.

ووافق المجلس أيضا على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطة محولات جديدة بطريق سكة روينة بكفر الشيخ، فضلا عن الموافقة على طلب محافظة المنيا بتخصيص قطع أراضي بمساحات مختلفة لإقامة مشروع تصنيع مخلفات القمامة بمنطقة البرشا، ومحطة خدمة سيارات بطريق الشيخ فضل- رأس غارب كم 98.

وتمت الموافقة أيضا على طلب محافظة الوادي الجديد بإقامة مجمع صوامع بقرية المعصرة بمركز الداخلة، وإقامة مركز شباب وملاعب بقرية الصحوة، فضلا عن الموافقة على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والخاص بإلغاء قرار تخصيص مواقع الغابة الشجرية لمحطة معالجة أبنوب والفتح بالقرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2014 الصادر بإعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة.