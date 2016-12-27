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محافظ الإسماعيلية وقيادات الكنيسة والأوقاف يشهدون احتفالية «تأبين الشهداء» (صور)
شهد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والأنبا سارافييم، مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك، والشيخ مجدى بدران وكيل، وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الثلاثاء، احتفالية لتأبين جميع الشهداء المصريين، وخاصة شهداء الحادث الإرهابى بالاعتداء على الكنيسة البطرسية
حضر الاحتفالية، التي نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع الكنيسة والأوقاف، عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، ومحمد فاروق، المستشار العسكرى للمحافظة، والفنان فايق عزب، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.
وأكد المحافظ في كلمته على «وحدة النسيج الوطنى المتميز والصف الواحد لأبناء الإسماعيلية مسلمين وأقباط»، مشددًا على أنه «لم ولن يستطيع أحدًا أيًا كان أن يشق هذا النسيج، والإسماعيلية من أكثر المحافظات ترابطًا ومحبة وتتجسد على أرضها روح الوحدة الوطنية والآخاء بين الجميع بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم».
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