قال طاهر العديسي، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، إنه وصل إلى المحافظة، مساء الإثنين، 77 سائحا من إسبانيا، على رحلة طيران عارض مباشر من العاصمة الإسبانية مدريد، لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة

وأوضح «العديسي»، أن الطائرة أقلعت إلى مطار القاهرة الدولي، لتنقل باقي السائحين لزيارة المناطق الآثرية والسياحية بالقاهرة، مشيرا إلى أن الأقصر تشهد حاليا رواجا سياحيا، خاصة مع بداية الموسم السياحي وفصل الشتاء، حيث تتزامن هذه الفترة مع إجازات منتصف العام ورأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.