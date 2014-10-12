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براءة 14 طالبا جامعيا من تهمة التظاهر في المنيا
26
ديسمير
2016
01:25 AM
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قضت محكمة جنايات المنيا، الأحد، ببراءة 14 طالباً، من طلاب جامعة المنيا، متهمين بالتظاهر داخل الحرم الجامعي، لعدم كفاية الأدلة، وتناقض أقوال الشهود وتحريات الأمن حول الواقعة وظروفها
قال خالد الكومي، محامي المتهمين، إن المحكمة قضت ببراءة 14 طالباً بجامعة المنيا، بينهم 2 حضورياً، وهما إسلام فتحي عبدالحكيم، ومحمد محسن زكريا عيد، والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم، في تهم التظاهر والتحريض على العنف داخل جامعة المنيا عام 2013.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة في شهر يناير من العام الماضي بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على الشغب وإثارة العنف داخل جامعة المنيا، في ديسمبر عام 2013.
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