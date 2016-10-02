أوصت لجنة الإعلام والصحافة والخطاب الديني وتأثيرهم على وعي الشباب بمؤتمر الشباب الأول بالبحيرة، بإنشاء قناة دينية تابعة للأزهر، وعدم السماح لأصحاب الفكر المتطرف بالخروج في منابر إعلامية، وإعطاء مساحة إعلامية لعلماء الأزهر لمواجهة الفكر المتطرف

كما أوصت لجنة المشاركة السياسية بدور الشباب في المحليات والعمل التطوعي، بقيام الدولة بتهيئة جيل جديد من المصلحين وتمكينهم سياسيا وتنفيذيا من خلال الدفع بهم كمعاونين لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات التنفيذية.

وأوصت بسرعة إصدار تشريعات من شأنها ترسيخ العمل التطوعي، وإزالة كافة المعوقات أمام الفرق الشبابية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لإتاحة الفرص لتأدية دورها بفاعلية، كما أوصت بقيام المحافظة بالإسراع في إنشاء منظمة شبابية مستقلة تستوعب الطاقات الشبابية الهائلة.

وأوصت اللجنة بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والتي من شأنها تمكين الوحدات المحلية والمحافظات من عمل ما تراه من مشروعات وإنشاءات بما يتماشى مع طبيعة المكان وميزانية الدولة، وكذلك سرعة إصدار مجلس النواب التشريعات والقوانين المكملة لمواد الدستور الخاصة بنسبة تمثيل الشباب في المحليات.