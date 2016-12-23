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«شعبة الصيدليات» ترفض «قرار إغلاق الـ6 ساعات»
رفضت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، قرار نقابة الصيادلة بالإضراب الجزئى عن العمل لمدة 6 ساعات يومياً، بداية من 15 يناير المقبل، وقال محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة، إن مجلس إدارة الشعبة سيعقد اجتماعاً، الأربعاء المقبل، لإصدار بيان رسمى يؤكد رفض الشعب قرار النقابة وعدم الالتزام به، معتبراً أن الوقت غير مناسب لاتخاذ أي إجراءات تحول دون توفير الدواء للمواطنين
ووصف عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، النقابة بأنها غير شرعية في ظل صدور أحكام بفرض الحراسة عليها، وأن العقوبات التي قررتها الجمعية العمومية للنقابة، على الأعضاء المخالفين، غير ملزمة.
في سياق متصل، قررت نقابة الصيادلة تشكيل لجنة مركزية من أعضاء مجلس النقابة، ممن لن يخوضوا انتخابات التجديد النصفى المقبلة، وخبراء المهنة، لمتابعة آليات تنفيذ قرار الجمعية العمومية للنقابة، الجمعة، بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات، من 9 صباحاً إلى 3 ظهرًا، بداية من 15 يناير المقبل.
وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، أمين عام النقابة: «قررنا في الجمعية العمومية رفض زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة لأن المريض يحتاجها يوميا، ولو زادت أسعارها فإننا نذبح المرضى، وهذه الزيادة العشوائية سوف تذبح المرضى المصريين، وإذا كان الدواء أمنا قوميا فإن دواء الغلابة مائة خط أحمر». وتابع «شعبان»: «سيتم تشكيل لجنة مركزية عليا لمتابعة الصيدليات، ولجان مركزية في المحافظات لبحث آلية تنفيذ قرار الإغلاق، وتطبيق العقوبات التي حددتها الجمعية العمومية على المخالفين، والتى تبدأ بغرامة 5 آلاف جنيه لصاحب الصيدلية، و100 ألف جنيه لأصحاب السلاسل».
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