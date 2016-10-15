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رضا فرحات: تعرض الإسكندرية لأمطار شديدة ورعد خلال الأيام المقبلة (فيديو)
24
ديسمير
2016
23:50 PM
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قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعرضت لنوة أمطار شديدة منذ الأربعاء الماضي، وتم التعامل معها من خلال تصريف المياه المتراكمه عبر البلاعات
ونوه «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» مع الإعلامي محمد العقبي، المذاع على فضائية «روتانا مصرية»، مساء اليوم السبت، إلى أن محافظة الإسكندرية ستتعرض لنوة أمطار مصاحبة ببرق ورعد خلال الفترة القادمة، مشددًا على الاستعداد التام من قبل المحافظة للتعامل مع هذه النوات الشديدة.
وأكد محافظ الإسكندرية، أنه لا يوجد أي حالات غرق ولا إصابات أو وفيات، مضيفًا: «ما عندناش أي مشاكل في المرور وكل شيء تمام».
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