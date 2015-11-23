علّق الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن مؤتمر البحيرة الأول للشباب، الذي نظمه المحافظة، موضحًا أن المؤتمر كان تحت شعار «شارك

ابدع. انطلق»، بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء محافظة البحيرة، تم اختيارهم عن طريق التقدم والتسجيل للمؤتمر.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إنفراد»، على قناة «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، السبت، أن المؤتمر ضم ممثلي الشباب والرياضة والأوقاف والأزهر والكنيسة والجامعة والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية.

وتابع :«سعيد باللي الشباب وصلوا ليه، كنت بنسق معاهم بس هما اللي قاموا بكل حاجة، هم لديهم طاقات عديدة وأنا ادتلهم الفرصة، وناقشنا ملف التعليم والصحة والهجرة غير الشرعية والاستثمار».