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محافظ الإسكندرية عن أزمة السكر :«هو متواجد بس أسعاره مرتفعة»
كشف رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، عن مجهودات المحافظة في ظل سقوط الأمطار، موضحًا أن الطرق الرئيسية خلت من أي مياه، ولكن تأثرت بعض الشوارع الجانبية بسبب عدم وجود شبكة للصرف الصحي وتم التعامل معها بسيارات الشفط
وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إنفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن المحافظة قامت بنشر سيارات لشفط المياه في تمركزات متعددة، حيث أن الأمطار بدأت يوم الأربعاء الماضي وستستمر حتى الأثنين، ولم تسفر عن وقوع أي حالات وفيات أو إصابة.
وتابع: «الأمور كلها تحت السيطرة، الحمد لله مصبات الكورنيش مفتوحة، وبشكر الأحياء والصرف الصحي والثروة السمكية والري وكل الناس اللي وقفت معانا»، وعن أزمة السكر في المحافظة، رد: «فيه ضعف في الكميات ونتعامل معه بضخ كميات يومية، هو متوافر بس أسعاره مرتفعة».
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