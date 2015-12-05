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«الصحة» تنفي رغبة الحكومة في بيع مستشفيات للمستثمرين
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ديسمير
2016
11:00 AM
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نفى الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة، ما تردد حول عزم الدولة بيع بعض المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة
وقال عطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت القرموطي»، على قناة «العاصمة 2»، مساء الخميس: «الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح بعض المستشفيات للمستثمرين لتوفير علاج لغير القادرين من خلال المشاركة وليست البيع».
كان السيسي أكد عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية على المستثمرين لتوفير ثمن العلاج لغير القادرين، وذلك في تصريحات تليفزيونية على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي بكوبري القبة.
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