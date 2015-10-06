كشف الإعلامي حمدي الكنيسي أن برنامجه خلال حرب اكتوبر «صوت المعركة» كان له صدى كبير في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة تأثير البرنامج في وسط جنودها الذين يعرفون العربية والفلسطينين

وتابع الكنيسي، خلال تصريحاته ببرنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع على قناة «ltc»، أن الرئيس الراحل أنور السادات طالب وزير الاعلام بتكريمه، فأمر الوزير بترقيتي درجتين إلا أنني رفضت مطالبًا بأن يكون التكريم جماعيا للإعلاميين بإنشاء نقابة.

وأضاف الكنيسي، كنت أطالب بنقابة للإعلاميين منذ السبعينات، ووافق الوزير في ذلك الوقت إلا أنه حدث تغيير وزاري، ولم يتحقق الوعد.

ولفت إلى أنه كان يقدم برنامج «صوت المعركة» من على الجبهة، بمساعدة المخابرات الحربية.