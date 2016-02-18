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«الأزهر» ترشح 6 أساتذة لجوائز النيل والدولة التقديرية والرواد والملك فيصل
قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم (614) برئاسة الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة، الموافقة على ترشيح الدكتور جلال الدين زكي محمد سعيد، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة أسيوط لنيل جائزة النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال الطب، وترشيح الدكتور عبده السيد محمد البنا، الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة بكلية الطب بنين القاهرة لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية
ووافق المجلس أيضا على ترشيح الدكتور نبيل كمال أحمد فتح الله، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بنين القاهرة لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الهندسية، وترشيح الدكتور مصطفى محمود عمارة، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين القاهرة لنيل جائزة الدولة للرواد في مجال العلوم الأساسية.
وبالجلسة ذاتها وافق المجلس على ترشيح الدكتور محمد يسري محمد أنور حسان، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بنين القاهرة لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية، وترشيح الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ومدير مركز تحقيق النصوص للتاريخ الإسلامي بالجامعة، لنيل جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية لعام 1439 هـ- 2018م.
وفي هذا السياق أهدت الجامعة للأساتذة المترشحين أطيب تحياتها وتمنياتها بالتوفيق.
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