يفتتح الجمعة النصب التذكاري بحي شرق بورسعيد، الذي يضم تمثالا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بالعيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي